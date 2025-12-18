Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İngilizce dersini projelerle anlatan öğretmene çifte uluslararası ödül

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da yürüttüğü projelerle öğrencilerine İngilizceyi öğreten 13 yıllık öğretmen Filiz Balçık Taç, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen iki ayrı organizasyonda ödüle layık görüldü.

        Giriş: 18.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:10
        İngilizce dersini projelerle anlatan öğretmene çifte uluslararası ödül
        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da yürüttüğü projelerle öğrencilerine İngilizceyi öğreten 13 yıllık öğretmen Filiz Balçık Taç, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen iki ayrı organizasyonda ödüle layık görüldü.

        Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Taç, meslek hayatında kolej, köy okulu ve birçok meslek lisesinde öğrenci yetiştirdi.

        Öğretmen Taç, bu süreçte öğrencilerinin dil öğrenmesine katkı sağlamak, sosyal gelişimlerine destek vermek ve uluslararası projelerle onların yurt dışına çıkıp farklı ülkeleri görebilmeleri için Erasmus ve eTwinning projeleri yürüttü.

        Hayata geçirdiği projelerle uluslararası organizasyonlara katılan Taç, Hindistan'da "eğitimin nobeli" olarak anılan, 110 ülkeden 20 binden fazla öğretmenin başvurduğu Global Education Fest 2025'te "Küresel Öğretmen Ödülü"nü aldı.

        Hindistan'daki ödülü kasımda düzenlenen törenle verilen Taç, ayrıca BAE'nin başkenti Dubai'deki "Küresel Eğitim Ödülleri" organizasyonunda da "yılın öğretmeni" seçildi.

        Taç, Dubai'deki ödülünü 9 Ocak'ta düzenlenecek törenle alacak.

        - "Ülkemizin eğitim sistemini onlarla paylaşabilmek benim için çok anlamlıydı"

        Filiz Balçık Taç, AA muhabirine, öğrencilerinin bu dili kullanmalarına vesile olmasının kendisi için değerli olduğunu söyledi.

        Yaptığı projelerle öğrencilerinin yurt dışında farklı uluslarla bir araya gelmelerine olanak sağladığını belirten Taç, şöyle konuştu:

        "Bu tarz projeler, öğrencilerimin özellikle İngilizceyi öğrenirken 'Ben bu dili nerede kullanabilirim, neden öğreniyorum?' şeklindeki kendi içlerinde yaşadığı çelişkileri önlemek adına çok değerli. Çünkü öğrencilerim yabancı kişilerle farklı ülkelerdeki akranlarıyla bir araya gelerek İngilizceyi kullanma fırsatı buluyor. Aynı zamanda ünitelerde işlediğimiz konuları farklı ülkelerdeki kişilerle kullanma fırsatı buluyorlar. Haliyle hem kendilerini hem de dillerini geliştiriyorlar."

        Taç, ödül sürecine de değinerek, "Yaptığım çalışmalar doğrultusunda meslek olarak 13 yılımı tamamladıktan sonra global bir öğretmen ödülüne başvurdum. Bu küresel öğretmen ödülü kapsamında çalışmalarımı, daha önceki deneyimlerimi, neler yaptığımı başvuru formumda doldurdum." dedi.

        Bu ödül çerçevesinde Türkiye'yi Hindistan'da temsil etme fırsatı bulduğunu anlatan Taç, şunları kaydetti:

        "Delhi'de gerçekleşen bu ödül kapsamında birçok farklı ülkeden, birçok farklı milletten öğretmen bir arada olduk. Okulumu, ülkemi temsilen bu değerli ödülü almaya hak kazandım. Birçok farklı ülkeden eğitimciyle bir araya gelerek çalışmalarımızı, yaptığımız uygulamaları karşılıklı olarak anlatarak keyifli çalışma gösterdik. Ülkemi, bayrağımı, çalışmalarımı oradaki insanlarla paylaşabilmek, oradaki kişilere bunları anlatabilmek, ülkemizin eğitim sistemini onlarla paylaşabilmek benim için çok anlamlıydı."

        Taç, 110 ülkenin katıldığı organizasyonda ödül aldığı için gururlandığını dile getirerek, "Orada Vietnam, Polonya, Hindistan, Türkiye, Gürcistan gibi ülkeler bayraklarını ve eğitim sistemlerini temsilen bulunmaktaydı. Ben de Türkiye'yi temsilen orada bulundum. Benim için gurur vericiydi. Başvuru aşamasında ödül alacağıma inanıyordum. Çok çalışma gerçekleştirdim ve bu çalışmalar doğrultusunda yaptığım işin, verdiğim emeğin farkındaydım ama bu kadar fazla başvurunun arasında böyle bir sonuç almak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

        Öğretmen Taç, ayrıca BAE'nin başkenti Dubai'deki "Küresel Eğitim Ödülleri" organizasyonunda da "yılın öğretmeni" seçildiği için mutlu olduğunu, ödülünü 9 Ocak'ta Dubai'de düzenlenecek törenle alacağını sözlerine ekledi.

