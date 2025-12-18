Habertürk
        İnegöl'de kapalı alanlarda sigara denetimi yapıldı

        İnegöl'de kapalı alanlarda sigara denetimi yapıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:43
        
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapalı alanlarda sigara denetimleri gerçekleştirildi.

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen, İnegöl Jandarma Komutanı Harun Nazlı ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir'in de katıldığı denetimlerde kapalı alanlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

        Ekipler, denetimler sırasında işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

        Kaymakam Eren Arslan, kış aylarının gelmesiyle kapalı alan kullanımının arttığına dikkati çekerek, kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu hatırlattı.

        Arslan, kolluk kuvvetlerinin bu konudaki denetimlerinin aralıksız sürdüreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

