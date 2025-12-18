Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orman akademisinde binlerce çocuğa doğa sevgisi aşılandı

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılından bu yana faaliyet gösteren Bursa Orman Çocuk Akademisi'nde (BOÇAK) bugüne kadar 18 bin 248 öğrenciye doğayı koruma bilinci ve orman sevgisi aşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:13
        Orman akademisinde binlerce çocuğa doğa sevgisi aşılandı
        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılından bu yana faaliyet gösteren Bursa Orman Çocuk Akademisi'nde (BOÇAK) bugüne kadar 18 bin 248 öğrenciye doğayı koruma bilinci ve orman sevgisi aşılandı.

        Okul öğretmenleri öncülüğünde akademiye gelen çocuklara, orman mühendisleri eşliğinde ağaçlarla ilgili oyunlar oynatılıp, böceklerin yaşam döngüsüne ilişkin bilgi veriliyor.

        Kuş yuvası boyama, çizgi film izleme gibi aktivitelerin yer aldığı akademide çocuklara, orman yangınlarını önlemek için yapılması gerekenler, orman işçileri, ormancılık mesleğinin tanıtımı, ormanın önemi ve insanlara faydaları ile Bozüyük Kereste Fabrikası'nın tarihi anlatılıyor.

        Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, Bursa Orman Çocuk Akademisi'nin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında 2022 yılında kurulduğunu söyledi.

        Akademi ahşap binasının tasarımında 8 köşeli Selçuklu yıldızından ilham alındığını belirten Şahan, "Binanın tasarımı, köklü tarihimizin kurucu gücü olan Selçuklu'nun her bir ucu merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve Rabbine şükretmek anlamı taşıyor." dedi.

        Şahan, binanın iç tasarımında ise sağlam kökleri, güçlü gövdesi ve ihtişamlı dallarıyla geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olan çınar ağacından esas alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bina içinde 5-10 yaş aralığındaki çocukların eğitim alabileceği ağaç, orman ve iklim değişikliğine dair deneyler yapabilecekleri özel tasarım sınıflar var. Ağaç ve ormana dair materyallerin tanıtıldığı doğa müzesi, ormancılık mesleğini tanıtıcı balmumu heykeller ve ormancılık tarihi kesitleri bulunmaktadır. Özel tasarım ahşap bina ve etrafında 96 çeşit bitkiyi barındıran gözlem ve uygulamalı eğitimler için mekansal alanlar oluşturduğumuz bahçe içinde öğrencilerimizi misafir ediyoruz."

        Asıl amaçlarının çocuklara orman sevgisini aşılamak olduğunu dile getiren Şahan, "Bunun yanı sıra ormancılık mesleğimizi, Orman Genel Müdürlüğümüzün halka sunmuş olduğu hizmetleri tanıtıyor, ormancılık tarihimiz hakkında bilgilendiriyoruz. 2022 yılından bu yana 18 bin 248 öğrenciyi akademide ağırladık." diye konuştu.

        Şahan, Bursa'daki tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini anlatarak, "Çabalarımız çocuklarımızın daha yeşil ve daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını garanti altına almak. Atölye çalışmalarıyla bu çabaların kıymetini bilecek, mirasına sahip çıkacak çocuklarda farkındalık oluşturmak. İnanıyoruz ki ulaşabildiğimiz her çocuk 'yeşil vatan'ın devamlılığı için gönülden hizmet edecek." ifadesini kullandı.

        - "Çocukların doğayı tanımalarını ve çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerini sağlıyor"

        Geçit Yunus Emre İlkokulu Okul Müdürü Erkan Sevindik de kuruluşundan itibaren öğrencileriyle geldikleri akademiden fayda gördüklerini söyledi.

        Akademiye gelen öğrencilerde ormana ve doğaya karşı bir farkındalık oluştuğunu anlatan Sevindik, şunları kaydetti:

        "Burası çocukların doğayı tanımalarını ve çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerini sağlıyor. 'Yeşil Vatan' sloganının arkasında duran bir proje. Biz buraya her geliş gidişten sonra çocuklarımızla bir değerlendirme yapıyoruz. Resim yaptırıyoruz ya da burayla ilgili gözlemlerini yazdırıyoruz. Onlar da çok iyi izlenimler oluşturduğunu hep gördük. Özellikle yaptığı resimlerde çocukların ağaçlara ve çevreye karşı ne kadar duyarlı olduğunu hep hissettik, gördük. Bir ülkeyi, ülke yapan doğasıdır, çevresidir, yer üstü varlıklarıdır. Çocuklarımıza bu yaşta bu duyarlılığı kazandırdığımız zaman onlar da büyüdüklerinde zaten çevrelerini koruyacaklar, ağaçlara, doğaya zarar vermeyecekler. Bu da ülkemiz için gayet güzel olacak."

        Akademiye gelen 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Öykü Asel Askeroğlu da buradaki eğitimler sayesinde doğayı nasıl koruyabileceğini, ağaçların yaşını nasıl öğrenebileceğini ve etrafa neden çöp atılmaması gerektiğini öğrendiklerini ifade etti.

        Askeroğlu, akademide kozalak toplayıp resim yaptığını belirterek, "Kuş evleri boyadık. Burayı çok sevdim bence çok güzel burası." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

