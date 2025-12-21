İnegöl'de düzenlenen çalıştayla, afetlerde çocuğu önceleyen yaklaşımlar ele alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı Çalıştayı"nda akademisyenler, STK ve kurumların temsilcileri afetlerde çocukları önceleyen yaklaşımları görüştü.

İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde, Oylat'taki bir otelde, 25 üniversiteden akademisyenlerin, STK ve kurumların temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, afet durumlarında çocukları merkeze alan, onların korunması, onlara destek sağlanması konularında yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.

"Oyun dersem çık, afet dersem çıkma", "Afet her yerde, çocuk nerede?", "Sesimi duyan var mı?" ve "Afet çantama oyuncak koyabilir miyim?" oturumlarıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası psikososyal destek süreçlerinde çocukların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar da tartışıldı.

Alanında yetkin uzmanlar ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla sunumlar ve görüş alışverişleri gerçekleştirilen etkinlik sonunda elde edilen çıktıların, yine belediye koordinasyonunda uygulamalarla hayata geçirilmesi planlanıyor.

- "Türkiye genelinde uygulanacak bir rehber oluşturmanın fitilini ateşlemek istiyoruz"

Alper Taban, açılış konuşmasında, hedeflerinin yerelde üretilen bu çalışma ile bir model oluşturmak olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde uygulanacak bir rehber oluşturmanın buradan fitilini ateşlemek istiyoruz. Afetler bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği. Ne yazık ki bizler afetlerle yaşamayı öğrenmesi gereken bir ülkeyiz." dedi. Taban, afetlerden herkesin etkilendiğini ancak en ağır yükü çocukların taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD, Strateji Raporunu, UNICEF verilerine göre Kahramanmaraş depreminin çocuklar üzerindeki etkisi rakamlarla şöyle, deprem bölgesinde 4,8 milyon çocuk ve genç var. Bir buçuk milyon çocuğa mental ve psikososyal destek sağlandı. Refakatçisi olmayan 1914 çocuk enkazdan çıkartıldı. Bu çocuklardan 1880'i de ailelerine ulaştırıldı veya alternatif olarak bakıma verildi. Kahramanmaraş'ta yine 319 çocuk koruyucu aileye kavuştu. Hala kimliği tespit edilememiş olan kayıp 30-35 çocuk olduğu da biliniyor. İşte tam tam da bu nedenle afet yönetiminde çocukları merkeze almadan bakamayız. Biz afet yönetiminin sadece kriz alanında yapılan müdahalelerle de sınırlı görmüyoruz. Afet öncesinde çocuklarımızı bilinçlendiren, afet anında onları koruyacak mekanizmaları oluşturan afet sonrasında ise fiziksel olduğu kadar psikososyal iyileşmeyi de önceleyen bütüncül bir yaklaşımı savunmaktayız."