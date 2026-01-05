AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, üye sayılarını değerlendirdi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin üye sayısını değerlendirdi.

Gürkan, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını vurgulayan Gürkan, talep ve beklentilerin doğrudan sahadan okunarak karar süreçlerinin bu iradeyle şekillendirildiğini, atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağın, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini kaydetti.

Gürkan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti'nin siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü belirterek, Yargıtay tarafından açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.