Bursa'da "dur" ihtarına uymayan çakarlı araç sürücüsüne 178 bin lira ceza kesildi

Sürücü A.D'ye, ilgili kanunlara muhalefet suçundan 178 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve çakarlı araç kullanan sürücüye 178 bin lira ceza uygulandı.​​​​​​​

