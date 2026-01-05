Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunda yarın Cholet Basket'i konuk edecek

        TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde yarın Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:02
        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunda yarın Cholet Basket'i konuk edecek
        TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde yarın Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki galibiyete ulaşan tarafın son 16 takım arasına kalacağı seride TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın oynanacak ilk maç saat 20.00’de başlayacak.

        Normal sezonda D Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak play-in eleme turunda saha avantajının sahibi olan Bursa ekibi, bu turda C Grubu üçüncüsü Cholet Basket ile son 16'ya kalma mücadelesi verecek.

        Taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçmeyi hedefleyen Bursa temsilcisinde sakatlığı devam eden Lynn Kidd dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Müsabakayı Portekiz’den Julio Cesar Anaya Freile, İtalya'dan Lorenzo Baldini ve Polonya'dan Michal Proc hakem üçlüsü yönetecek.

        Seride ikinci maç ise 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak.

        Bu maçlar sonunda seride eşitlik olması durumunda ise kazanan 13-14 Ocak'ta Bursa'da oynanacak son maçta belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

