        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:07
        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Osmangazi, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

        Bu operasyonlarda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 2 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama müzekkeresi bulunan S.T. ile "hırsızlık" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

