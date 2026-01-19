Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:40
        Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.


        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 56 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S, 21 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası bulunan A.Y. ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

