        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Marmarabirlik, ortaklarına 860 milyon lira ödeme yapacak

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olan 860 milyon lirayı 13 Şubat'ta ödeyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:55
        Marmarabirlik, ortaklarına 860 milyon lira ödeme yapacak
        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olan 860 milyon lirayı 13 Şubat'ta ödeyeceği bildirildi.


        Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 ürün alım kampanyası içerisinde ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmının yarısını 13 Şubat'ta ödeyecek. 860 milyon lira tutarındaki bu ödemeyle ürün bedellerinin yüzde 75'i, yani 2 milyar 580 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm de en geç nisan ayı içinde ortakların hesabına yatırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen dönem 3 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise 3 milyar 440 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Göreve geldikleri günden bugüne üreticilerine doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldız, "Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımız ile birlikte büyümek için stratejiler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

