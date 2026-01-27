Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da balkondan düşerek ölen kadının eşinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadının balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan eşinin yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:57
        Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Y, olayda hayatını kaybeden Özge Y'nin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezinin vekilleri ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkla maktulün olay günü tartıştıklarını, olaydan önce maktulün intihara meyilli bir yapısı olmadığını, dosya kapsamında alınan raporda da maktulün "serbest düşme" neticesinde düştüğünün tespit edildiğini belirterek sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık, hakkındaki suçlamayı reddederek beraatini istedi.

        Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Özge Y, geçen yıl 7 Temmuz'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ayhan Y. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

