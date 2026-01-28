Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir trafik polisi, araç çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadına, elini tutarak moral verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir trafik polisi, araç çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadına, elini tutarak moral verdi.

        Eskipazar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Oral (86), bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Hafif yaralanan kadın, çevredeki esnaf tarafından verilen bir sandalyede oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

        Bu sırada olay yerine intikal eden trafik polislerinden Ergün Kabakçı, yaşlı kadının elinden tutup ona moral vermeye çalıştı. Polis memuru Kabakçı, sağlık ekipleri gelene kadar Oral'ın elini bir an olsun bırakmadı.

        Sevgi Oral, daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
        Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
        Bursa'da ramazan öncesi fahiş fiyat denetiminde 1 milyon 100 bin TL ceza
        Bursa'da ramazan öncesi fahiş fiyat denetiminde 1 milyon 100 bin TL ceza
        Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi
        Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi
        İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler
        İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler
        Bursa'da Başkan Bozbey'den siyasilere Güney Çevre Yolu için destek çağrısı
        Bursa'da Başkan Bozbey'den siyasilere Güney Çevre Yolu için destek çağrısı
        Yaralıyı bagajda hastaneye götürdüler
        Yaralıyı bagajda hastaneye götürdüler