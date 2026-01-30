Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 05:24 Güncelleme: 30.01.2026 - 05:24
        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


        Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Y.D. ile Mesut T. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Y.D, Mesut T'yi silahla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

