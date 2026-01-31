Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı

        Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:09
        Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
        Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 50'ye yakın kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

