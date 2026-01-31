Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı

Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 50'ye yakın kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekipler, telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

