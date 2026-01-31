Bursa'da trafikte kavga eden sürücülerin ehliyetlerine el konuldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikte kavga eden sürücülere para cezası uygulanıp ehliyetlerine el konuldu.



İzmir Yolu Caddesi'nde 16 NE 854 plakalı otomobiliyle seyreden S.K, aynı caddede 16 BMB 680 plakalı otomobiliyle ilerleyen E.A. ile Acemler mevkisi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Taraflar, tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inerek birbirlerini darbetti.



Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Karakola götürülen taraflardan S.K'ya 4 bin 984 lira ceza uygulanıp ehliyetine el konuldu. Ayrıca S.K, psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.



Aday sürücü olması ve 75 ceza puanını aşması nedeniyle ehliyetine süresiz el konulan E.A'ya da 7 bin 703 lira ceza kesildi.

