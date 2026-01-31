Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da trafikte kavga eden sürücülerin ehliyetlerine el konuldu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikte kavga eden sürücülere para cezası uygulanıp ehliyetlerine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:04 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafikte kavga eden sürücülerin ehliyetlerine el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikte kavga eden sürücülere para cezası uygulanıp ehliyetlerine el konuldu.

        İzmir Yolu Caddesi'nde 16 NE 854 plakalı otomobiliyle seyreden S.K, aynı caddede 16 BMB 680 plakalı otomobiliyle ilerleyen E.A. ile Acemler mevkisi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Taraflar, tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inerek birbirlerini darbetti.

        Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Karakola götürülen taraflardan S.K'ya 4 bin 984 lira ceza uygulanıp ehliyetine el konuldu. Ayrıca S.K, psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

        Aday sürücü olması ve 75 ceza puanını aşması nedeniyle ehliyetine süresiz el konulan E.A'ya da 7 bin 703 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Uludağ'da telesiyej arızalandı; tatilciler metrelerce yükseklikte mahsur ka...
        Uludağ'da telesiyej arızalandı; tatilciler metrelerce yükseklikte mahsur ka...
        Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalış...
        Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalış...
        Nilüfer'de yarıyıl coşkusu sona erdi
        Nilüfer'de yarıyıl coşkusu sona erdi
        'Yarıyıl Şenliği'ne renkli final
        'Yarıyıl Şenliği'ne renkli final
        Bursa'nın 700 yıllık hafızası Tanpınar'ın izinde anlatıldı Tanpınar'ın dize...
        Bursa'nın 700 yıllık hafızası Tanpınar'ın izinde anlatıldı Tanpınar'ın dize...
        Yayanın hafif yaralandığı kaza, kamerada
        Yayanın hafif yaralandığı kaza, kamerada