        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygulandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:32 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:32
        Bursa'da otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygulandı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, henüz kimliği ve kullandığı hafif ticari aracın plakası öğrenilemeyen bir sürücü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptı.

        Aynı sürücü, daha sonra ters şeritten gelerek gişelerden yeniden geçti.

        Jandarma ekipleri, sürücüye ilgili kanun gereği idari işlem yaptı.

        O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

