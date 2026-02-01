Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen suç örgütü üyesi 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen suç örgütü üyesi 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Gaziantep ve Ankara'da bazı kişilere yönelik eylem ve soygun hazırlığında olduğu belirlenen Ç.Ş.T (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö (18), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Bir otelde konakladıkları tespit edilen 3 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde yasa dışı sorgulama sistemi aracılığıyla eylem gerçekleştirecekleri kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaştıkları tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bursa'da Özel Harekat destekli operasyon: 3 gözaltı
        Bursa'da Özel Harekat destekli operasyon: 3 gözaltı
        Bursa merkezli "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüph...
        Bursa merkezli "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüph...
        Bursa'da Afet Koordinasyon ve Afet Köy Projesi Osmangazi'den afetlere karşı...
        Bursa'da Afet Koordinasyon ve Afet Köy Projesi Osmangazi'den afetlere karşı...
        Sarallar çetesine büyük operasyon: 14 şüpheli yakalandı Özel Harekat destek...
        Sarallar çetesine büyük operasyon: 14 şüpheli yakalandı Özel Harekat destek...
        Otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasındaki gerginlik kamerada
        Otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasındaki gerginlik kamerada
        104 yıllık berber dükkanında yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
        104 yıllık berber dükkanında yarım asırdır mesleğini sürdürüyor