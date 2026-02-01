Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa merkezli "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

        Bursa'daki bir iş yerine iki kez düzenlenen kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 14 üyesi, 5 ildeki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:45
        Bursa merkezli "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
        Bursa'daki bir iş yerine iki kez düzenlenen kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 14 üyesi, 5 ildeki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine geçen aralık ve ocak aylarında silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde, her iki eylemin de kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiğini belirledi.

        Yaklaşık 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametleri tespit edildi. Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suça karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Aynı iş yerine üçüncü kez eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        - Silahlı saldırı anı kamerada

        Bu arada şüphelilerin eylemleri gerçekleştirdiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin önüne gelen bir şüphelinin defalarca camlara doğru ateş ettiği yer aldı.

        İkinci olayın kamera kayıtlarında ise saldırganın silahının tutukluk yapması üzerine teşebbüste kaldığı, kaçtığı sırada arkasına dönüp ateş ederek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

