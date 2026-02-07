Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:45 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir kıraathaneden çıkıp araçlara binmek üzere olan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı
        Bursa'da silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da kahvehane çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı
        Bursa'da kahvehane çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı
        Mudanya'da su kesintisi
        Mudanya'da su kesintisi
        Bursa'da istinat duvarı çöktü; yol çift yönlü trafiğe kapatıldı
        Bursa'da istinat duvarı çöktü; yol çift yönlü trafiğe kapatıldı
        Bursa'da heyelan: Tophane-Muradiye yolu ulaşıma kapandı
        Bursa'da heyelan: Tophane-Muradiye yolu ulaşıma kapandı