        Bursa Haberleri

        Bursa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Bursa'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 08.02.2026 - 09:20 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:20
        Bursa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Bursa'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Göllüce Mahallesi'ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

