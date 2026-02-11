Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan "Fetih Yolu" romanı tanıtıldı

Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan "Fetih Yolu" romanının tanıtımı yapıldı.



Yazar Hasan Erdem tarafından kaleme alınan, Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan ve Yavuz Selim Doğan'ın resimlediği kitabın tanıtımı Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.



Mehteran ve kılıç kalkan gösterileriyle başlayan törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.



Yılmaz, Bursa'nın uzun yıllar kuşatılan ancak çatışma olmadan teslim alınan bir şehir olduğunu anlatarak, Osman Gazi'nin uzun yıllar mücadele etmesinin ardından Orhan Gazi'nin dirayetli duruşuyla kentin fethedildiğini söyledi.



Geçmişte uzun yıllar kimsenin dini, dili ve ırkına karışılmadan huzur içerisinde hüküm sürüldüğünü belirten Yılmaz, "Bugüne geldiğimizde dünyanın yeniden bu merhamet medeniyetine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye, bölgemizde de barışın ve refahın temsilcisi olmuştur." diye konuştu.



Yılmaz, fetih ruhunu bugün yaşatmanın gençlerin elinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Geçmişte nasıl Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmişse, nice kahramanlar, nice bilim adamları yetiştirerek dünyayı iyilikle ve merhametle yönettiysek bundan sonraki süreçte de bu fetih ruhunu yaşatarak sizler de geleceği iyilikle inşa edeceksiniz. Bunun için silaha gerek yok. Bugün aklımızı kullanarak hem bilimsel hem sosyolojik çalışmalarda kendimizi çok daha ileriye taşıyarak dünyayı yeniden iyilikle ve merhametle sizler buluşturacaksınız."



- "Kitabımı kurgularken, o günlerin yaşantısı ve havasını yeniden canlandırmayı hedef tuttum"





Yazar Hasan Erdem de her milletin sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa ettiğini, bunun için geçmişin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.



"Fetih Yolu" adlı eserini Bursa'nın fethinin 700. yılı münasebetiyle Yıldırım Belediyesi için kaleme aldığını anlatan Erdem, şöyle konuştu:



"Osman Gazi, Bursa kalesini gördüğünde yanında bulunanlara 'Bu kale ancak sabırla fethedilir.' demiştir. Bazı tarihçilere göre Bursa kuşatması 23 yıl, bazı tarihçilere göre ise 8 yıl sürmüştür. Neticede Osman Gazi'nin hayali olan Bursa, Orhan Gazi ve alpleri tarafından fethedilmiş, beylikten devlete, devletten ve dünya imparatorluğuna giden yol açılmıştır. Kitabımı kurgularken, o günlerin yaşantısı ve havasını yeniden canlandırmayı hedef tuttum."



Erdem, başta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz olmak üzere kitabın basılmasında ve gençlere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müdürü Arif Ataç da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Programa, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve davetliler katıldı.

