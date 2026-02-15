İnegöl'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı. Fehim İ. (69), Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'taki evinin bahçesindeki ceviz ağacını budamak istedi. Ağaca çıkan Fehim İ, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

