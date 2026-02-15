Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.

        Fehim İ. (69), Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'taki evinin bahçesindeki ceviz ağacını budamak istedi.


        Ağaca çıkan Fehim İ, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Bursa Ulu Cami'ye Ramazan mahyası: 'Kul hakkından sakın' Ramazan ayının 15'...
        Bursa Ulu Cami'ye Ramazan mahyası: 'Kul hakkından sakın' Ramazan ayının 15'...
        Budadığı ceviz ağacından düşüp yaralandı
        Budadığı ceviz ağacından düşüp yaralandı
        Uludağ'da kızak faciası: Dereye uçan tatilciyi JAK kurtardı
        Uludağ'da kızak faciası: Dereye uçan tatilciyi JAK kurtardı
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asılıyor
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asılıyor
        Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü
        Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü
        Bursa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı