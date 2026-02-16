Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye cezai işlem uygulandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 01:25 Güncelleme: 16.02.2026 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye cezai işlem uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Remzi G. (71), dengesini kaybedip düştü.

        Remzi G'nin yaralandığı olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı Remzi G, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaza yapan alkollü bisiklet sürücüsüne 11 bin 629 TL ceza
        Bursa'da kaza yapan alkollü bisiklet sürücüsüne 11 bin 629 TL ceza
        Bursa'da alkollü bisiklet sürücüsüne 12 bin 875 TL ceza
        Bursa'da alkollü bisiklet sürücüsüne 12 bin 875 TL ceza
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        TFF 3. Lig'de İnegöl Kafkasspor sahasında kazandı
        TFF 3. Lig'de İnegöl Kafkasspor sahasında kazandı
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Enes Çelik'ten taraftara ve Gökhan Kırdar'a teşekkür
        Enes Çelik'ten taraftara ve Gökhan Kırdar'a teşekkür