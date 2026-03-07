Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Bursa'da vatandaşlarla sahur yaptı:

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Etrafımız ateş çemberiyle çevrili. Katliamlar, ölümler, savaşlar. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek, Türkiye'yi tam bağımsız şekilde bu coğrafyada ayakta tutabilmek önemli bir iş, zor bir görev. Sayın Cumhurbaşkanı'mız güçlü liderliğiyle, bilge liderliğiyle, cesur liderliğiyle Türkiye'yi bu zorlu coğrafyada tam bağımsız şekilde ayakta tutabilmek için mücadele veriyor." dedi.

        Varank, Bursa'da geleneksel olarak düzenlenen tarihi Abdal Meydanı'ndaki sahur programına katıldı.

        Mustafa Varank'a, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa protokolünden çok sayıda isim eşlik etti.

        Tahinli pide, simit, çay eşliğindeki sahur programında konuşan Varank, dünyanın büyük ateş çemberinden geçtiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin birlik ve bağımsızlığı için büyük bir mücadele verdiğini belirten Varank, şöyle konuştu:

        "Coğrafyamızın ne halde olduğunu sizler görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Etrafımız ateş çemberiyle çevrili. Katliamlar, ölümler, savaşlar. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek, Türkiye'yi tam bağımsız şekilde bu coğrafyada ayakta tutabilmek önemli bir iş, zor bir görev. Sayın Cumhurbaşkanı'mız güçlü liderliğiyle, bilge liderliğiyle, cesur liderliğiyle Türkiye'yi bu zorlu coğrafyada tam bağımsız şekilde ayakta tutabilmek için mücadele veriyor. Bizler de onun yol arkadaşları olarak destek olmaya çalışıyoruz."

        Varank, ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz. Sosyolojik olarak farklı anlayışlarda olabiliriz. Ama ülkemizi ayakta tutan değerlerimize, ortak değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Devletimiz, bayrağımız söz konusu olduğunda, ezanımız söz konusu olduğunda siyasi görüşümüzü bir kenara bırakarak bu değerlere sarılmamız, bir ve beraber olmamız gerekiyor. İşte bu Ramazan-ı Şerif ayı da o değerlerden bir tanesi. Hamdolsun bu yıl farklı bir ramazan yaşıyoruz. Türkiye'nin her yanında çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ilahilerle bu ramazanı geçiriyor. Ramazan süsleriyle şehirlerimizi farklı bir noktaya taşıyor." diye konuştu.

        AK Parti kadrolarının 25 yıldır teknoloji, sanayi, üretim anlamında büyük iş ve yatırımlar yaptığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

        "25 yıldır bunun mücadelesini verdik. Türkiye savunma sanayinde ve farklı alanlarda gerçekten dünyanın örnek gösterdiği, parmakla gösterdiği, herhangi bir kriz olduğunda dünya liderlerinin 'Acaba Türkiye ne diyor, Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' diye sorduğu bir ülke haline geldi. Elbette gidecek çok yolumuz var. Elbette yapmamız gereken çok husus var. Elbette sıkıntılarımız da var ama biz bir olursak, beraber olursak Allah'ın izniyle o sıkıntıları da çözeriz. Türkiye'yi de farklı bir noktaya taşırız. 'Türkiye Yüzyılı'nı da hep beraber inşa ederiz. Biz buna inanıyoruz. Biz vatandaşımıza, milletimize güveniyoruz. Sizler Türkiye'nin arkasında dimdik durdukça, Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durdukça biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

