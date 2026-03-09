Bursa'da çığ arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

AFAD Bursa İl Müdürlüğü koordinasyonunda Uludağ'da 31 arama kurtarma ekibinden 150 personelin katılımıyla çığ arama kurtarma tatbikatı yapıldı.



AFAD Bursa İl Müdürlüğü tarafından "Çığ Hazırlık ve Müdahale Ekibi" kararı kapsamında planlanan çığ arama kurtarma tatbikatı bugün Uludağ'da gerçekleştirildi.



Senaryo gereği oluşturulan çığ altında kalan afetzedelerin yerinin tespiti, sinyal arama, hassas sondalama, kontrollü kazı, medikal müdahale ve güvenli tahliye aşamaları sahada uygulandı.



Tatbikat süresince ekiplerin müşterek çalışma kabiliyeti, hızlı intikal kapasitesi ve olay yeri yönetim becerileri test edildi.



Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatla çığ olaylarına müdahalede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.



Toplam 31 arama kurtarma ekibinden 150 personelin katılım sağladığı tatbikat, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda ve AFAD Bursa Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy'un olay yeri yönetiminde başarıyla tamamlandı.

