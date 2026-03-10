Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 2 papağan ve Mısır yılanı koruma altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde satışı yapılan 2 papağan ve Mısır yılanı koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 2 papağan ve Mısır yılanı koruma altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde satışı yapılan 2 papağan ve Mısır yılanı koruma altına alındı.


        Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde egzotik hayvanların satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle adrese baskın yaptı.

        İş yerinde yapılan kontrollerde, satışı yasak olan ve mevzuata aykırı bulundurulan 2 papağan ile Mısır yılanına el koydu.

        El konulan hayvanlar, uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alınarak Bursa Hayvanat Bahçesi görevlilerine teslim edildi.

        İş yeri sahipleriyle ilgili idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Erken teşhis için düzenli kanser taraması önemli Kolorektal kanser erken ta...
        Erken teşhis için düzenli kanser taraması önemli Kolorektal kanser erken ta...
        Osmangazi Belediyesi'nden kadınlara sağlık ve farkındalık eğitimi
        Osmangazi Belediyesi'nden kadınlara sağlık ve farkındalık eğitimi
        KGYS'ye takıldılar: Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı
        KGYS'ye takıldılar: Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı
        Dağ yöresinin hamisi Mustafa Bozbey'dir
        Dağ yöresinin hamisi Mustafa Bozbey'dir
        Kestel Belediyesi'nden sokak iftarı Kale Mahallesi'nde iftar sofrasında bul...
        Kestel Belediyesi'nden sokak iftarı Kale Mahallesi'nde iftar sofrasında bul...
        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli yakalandı: 200 bin TL ceza
        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli yakalandı: 200 bin TL ceza