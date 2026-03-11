Canlı
        Bursa'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Bursa'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Bursa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:26
        Bursa'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Bursa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

        Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitim merkezleri işbirliğiyle düzenlenen, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 37 eserin yer aldığı sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Sergi Salonu'nda açıldı.

        Açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Otcu, Hz. Muhammed'i, hayatıyla, yaptıklarıyla, öğrettikleriyle herkesin örnek alması gerektiğini vurgulayarak, "Onun ahlakını örnek almak, öğretmek, anlatmak aslında hepimizin en önemli görevlerinden birisi. Bu vesileyle bu haftayı inşallah Peygamber Efendimize yaraşacak şekilde anmayı, kutlamayı gönülden diliyorum. Göreceğimiz eserlerde de mazimizin, üstatlarımızın, ustalarımızın ne kadar güzel şeyler yaptıklarını, bizlere neler bıraktıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz." dedi.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de Hz. Muhammed'in hayatının, insanın kendini tanıma, hakikati arama ve anlamlı bir hayat kurma çabasına rehberlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Böylesine derin bir anlam dünyasının sanatın diliyle ifade edilmesi ise medeniyetimizin zarif geleneklerinden biridir. Hat, tezhip ve ebru sanatları, estetik bir incelik taşımakla birlikte sabrın, tefekkürün ve gönül emeğinin de tezahürüdür. Kalemin kağıt üzerindeki zarif yürüyüşü, suyun renklerle kurduğu uyum, insanın iç dünyasındaki güzelliğin sanatla görünür hale gelmesidir. Sergimiz, kültürel mirasımızı yaşatan ve yeni nesillere aktaran kıymetli bir emeğin ürünüdür. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ile halk eğitim merkezi müdürlüklerimizin ortaya koyduğu çalışma, değerlerimizin sanat yoluyla yeni kuşaklarla buluşmasına vesile olmaktadır."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile sergide emeği geçenler tarafından kurdele kesildi.

        Bursa Vali Yardımcısı Otcu ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer, 37 eserin yer aldığı sergiyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

        Hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi 13 Mart'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

