Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğa odaklandı

        SERGEN SEZGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off etabında da avantajını koruyup şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğa odaklandı

        SERGEN SEZGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off etabında da avantajını koruyup şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin normal sezonunu oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puanla zirvede bitirmeyi başardı.

        Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Bursa ekibi, play-off'taki ilk 3 maçında da 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna emin adımlarla ilerliyor.

        Bu sonuçlarla play-off etabında puanını 29'a yükselten Bursa Büyükşehir Belediyespor'u, ikinci sıradaki Armada Praxis Yalıkavak ve üçüncü basamaktaki Üsküdar Belediyespor 25 puanla takip ediyor.

        Ligde avantajlı konumda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ortahisar Belediyespor'u konuk edecek. Bursa ekibi, play-off'ta kalan 9 maçını da kayıpsız geçerek şampiyon olmayı hedefliyor.




        - "Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz"

        Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, play-off serisinin ilk etabını iyi geçirdiklerini söyledi.

        Avantajın kendilerinde olduğunu belirten Işık, kalan bölümde de bu avantajı korumak istediklerini dile getirdi.

        Mehmet Fatih Işık, şampiyonluk hedefiyle her maça kenetlendiklerini aktararak, şöyle konuştu:

        "Şu an 4 puanla rakiplerimizin önünde avantajlı bir durumdayız. Play-off ilk etabını bitirdik. Performansımızı devam ettirip sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncularımızın uyumu takımımıza önemli katkı sağlıyor. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla taçlandırmak."




        - "Hedefimiz sezonu şampiyon olarak bitirmek"

        Takım kaptanlarından Fatma Ay Babur ise normal sezonu lider tamamlamanın kendilerine önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

        Play-off etabında da iyi sonuçlar aldıklarını kaydeden Babur, "Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu birliktelik başarıya da yansıyor. Play-off etabının ilk bölümünü lider tamamladık. Hedefimiz sezonu şampiyon olarak bitirmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?

        Benzer Haberler

        AK Parti'den Bursa'daki su zammını geri çektirecek teklif AK Parti Grup Söz...
        AK Parti'den Bursa'daki su zammını geri çektirecek teklif AK Parti Grup Söz...
        Bursa'da asfaltın tozunu atacaklar Motor sporlarının kalbi Bursa'da atacak
        Bursa'da asfaltın tozunu atacaklar Motor sporlarının kalbi Bursa'da atacak
        Dünyanın kapıları Bursa'daki hastanenin koridoruna açıldı Hastane koridoru,...
        Dünyanın kapıları Bursa'daki hastanenin koridoruna açıldı Hastane koridoru,...
        Drift atan otomobil, sosyal medya devriyesine takıldı Spor arabasıyla dirft...
        Drift atan otomobil, sosyal medya devriyesine takıldı Spor arabasıyla dirft...
        Adem Amca, 15 yıllık dostu Yaren leylekle özlem gideriyor
        Adem Amca, 15 yıllık dostu Yaren leylekle özlem gideriyor
        Bursa'da çatı yangını paniği
        Bursa'da çatı yangını paniği