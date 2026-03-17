Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        "Karagöz'e İş Ardına Düş" perde oyunu Bursa'da sahnelendi

        Bursa'da "Karagöz'e İş Ardına Düş" gölge ve kukla oyunu sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 02:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, hayali Nevzat Çiftçi tarafından kaleme alınan, dramaturgluğunu Doç. Dr. İbrahim Öztahalı'nın üstlendiği oyun, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, çocuklar da zaman zaman seslendirme yaparak oyuna dahil edildi.

        Karagöz ve Hacivat karakterlerinin atışmalarının eğlenceli dakikalar yaşattığı oyunun sonunda gösteriyi perde arkasından yöneten kadro, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki artış küresel enflasyonu tetikleyebilir
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bursa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kestel Belediyesi'nden Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
        Bursa Maliye protokolü VMD iftarında buluştu
        Bursa'da kanlı kavga, iftar sofrasında son bulacak Bursa'da silahların konu...
        Bursa'da çatı katı alevlere teslim oldu
