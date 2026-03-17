Bursa'da şişedeki asidi su sanarak içen kişi öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şişedeki asidi su sanarak içen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet İnanç (54) evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti.
İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.