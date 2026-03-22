Nilüfer'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 22.03.2026 - 09:38
Bursa'nın Nilüfer'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kızılcıklı Mahallesi Turna Sokak'ta 5 katlı binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde oksijen takviyesi yapıldı.
