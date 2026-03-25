Uludağ'da iyi geçen sezon, uluslararası kar voleybolu turnuvasıyla taçlanıyor

CEM ŞAN - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yarın başlayacak 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı ile dünyanın dört bir yanından voleybol takımlarını ağırlayacak.



Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonu koordinasyonunda, yerel yönetimlerin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 26-29 Mart'ta 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştirilecek.



Karlı zemin üzerinde özel kortlarda gerçekleşecek karşılaşmalar, Uludağ'ın eşsiz manzarasıyla sporseverlere farklı bir deneyim sunacak.



Farklı ülkelerden yaklaşık 300 sporcunun katılacağı uluslararası organizasyona yüzlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.



Aralık ayından itibaren beyaz örtüyle kaplanan Uludağ'daki oteller ve işletmeler, yoğun geçen sezonu voleybol turnuvasıyla taçlandırmaya hazırlanıyor.









- "Sezonu 5 Nisan'a kadar uzatan tesislerimiz var"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, AA muhabirine, karın erken yağmasıyla Uludağ'daki tesislerin ciddi bir talep gördüğünü ve güzel bir sezon geçirdiğini söyledi.



Sezonun halen devam ettiğini ifade eden Balta, "Sezonu 5 Nisan'a kadar uzatan tesislerimiz var ve dönem uzadıkça konaklama sayılarımız arttı. Uludağ'daki yerel işletmelerimiz, otelcilerimiz, acentelerimiz oldukça memnun. Önceki yıllarda kar yağışının az olması nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşayan Uludağ bu sene o ahengini, o şanını yeniden yakaladı." dedi.









- "Azerbaycan, Rusya ve Malezya'dan Uludağ'a ciddi bir talep görüyoruz"



Zirvedeki otellerin yılbaşı, sömestir ve Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatili yüzde 100'e varan doluluk oranlarıyla geçirdiğini aktaran Balta, "Bu sezon genel olarak doluluk oranı ortalama yüzde 90'ı buldu. Birçok otel işletmecilerimiz bu sene oldukça verimli sezon geçirdi. Yabancı turist açısından Azerbaycan, Rusya ve Malezya bölgesinden Uludağ'a ciddi bir talep görüyoruz." diye konuştu.



Engin Balta, FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı'na dünyanın her yerinden sporcuların geleceğini belirterek, "Sporcular karın üzerinde voleybol maçı yapacak. Dünya basını tarafından da takip edilecek. Bursa ve Uludağ için çok önemli bir gelişme. Bu sayede otellerimizin kapanış süresi daha da uzamış oldu. Yurt dışından gelen çok sayıda misafirlerimizi Uludağ'da konaklatacağız." ifadelerini kullandı.









- "Uludağ, uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirecek"



Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ Sorumlusu Burak Beceren de Uludağ Kayak Merkezi olarak 2025-2026 kış sezonunu hem ziyaretçi yoğunluğu hem de sundukları hizmet kalitesi açısından oldukça verimli ve hareketli bir dönem olarak geride bıraktıklarını söyledi.



Sezon boyunca yerli misafirlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yabancı turistleri de ağırlayarak Uludağ'ın uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koyduklarını anlatan Beceren, "Pistlerin doluluğu, otellerin yüksek doluluk oranları ve kayak sporuna olan ilginin artması, sezonun ne kadar başarılı geçtiğinin en önemli göstergeleri arasında yer aldı." dedi.



Beceren, yarın başlayacak organizasyonla Uludağ'ın uluslararası arenada tanıtılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"26-29 Mart'ta gerçekleştirilecek Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı da bu başarılı sezonu taçlandıran önemli bir organizasyon olacaktır. Spor turizmine katkı sağlayan bu prestijli etkinlikle Uludağ, uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirecektir. Farklı ülkelerden yaklaşık 300 sporcunun ve yüzlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşecek bu organizasyonun, sezon kapanışına ayrı bir değer katması beklenmektedir. Uludağ olarak dört mevsim turizm vizyonu doğrultusunda bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

