        Marmarabirlik, ortaklarına son ödemeyi 17 Nisan'da yapacak

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına kalan yüzde 25'lik ödemeyi 17 Nisan'da yapacak.

        Giriş: 25.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik, kampanya süresince ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarla ortaklarına peşin ödedi.

        Ödemelerin kalan kısmının yarısını 13 Şubat'ta ödeyen Marmarabirlik, son dilim ödemesini ise 17 Nisan'da gerçekleştirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, son dilim ödemesiyle üreticiye toplam 3 milyar 440 milyon lira ödeme gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Marmarabirlik olarak üreticiyi merkeze alan güçlü ve sürdürülebilir yapılarıyla bir alım kampanyasını daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Tüm zorluklara rağmen ortaklarımıza karşı sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizin emeğini koruyan, alın terinin karşılığını zamanında ve güvenle ödeyen bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz yeni projeler ve stratejik adımlarla Marmarabirlik'i daha da ileriye taşıyacak, ortaklarımızla birlikte daha güçlü, daha bereketli ve daha sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

