Orhaneli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Meyran mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orman Haftası vesilesiyle yarınların teminatı çocuklarla fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti. Tuna, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı, nefes alacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak." ifadesini kullandı. Programa, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin ve çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.