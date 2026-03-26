Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Gemlik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 104 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Polis operasyonlarda 4 kilogram 220 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, 1 kilogram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Bu kapsamda Engürücük Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kurulan fan, aydınlatma, sulama, ısıtma ve nem ölçüm sistemlerinden oluşan özel düzenek bulundu.

        Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

