        Bursa'da taşkın sırasında bağ evinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen taşkında, bir bağ evinin bahçesinde mahsur kalan "Cesur" ve "Zeytin" isimli 2 köpek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağışların ardından Karacabey ilçesi Gönü Mahallesi'nde Metin Korkut'a ait bağ evi de sular arasında kaldı.

        Bağ evinin bahçesinde mahsur kalan köpekleri kurtarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığına bağlı Bursa Acil Müdahale ekipleri, botla su basan alana girerek çalışma başlattı.

        Koordineli müdahale sonucunda "Cesur" ve "Zeytin" adlı iki köpek güvenli şekilde çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Kurtarma çalışmasını izleyen Metin Korkut, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul'da sağanak hayatı durdurdu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

