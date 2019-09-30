Mustafakemalpaşa Belediyespor transferlerle güçleniyor

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Transfer hamlesini sürdüren Mustafakemalpaşa Belediyespor, yeni sezon öncesi iki futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Başkanı Ercan Leblebici ile birlikte teknik kadro katıldı. Geçen sezon Zaferspor forması giyen kaleci Oğuzhan Aygar ile Trabzon Beşikdüzüspor’dan sağ kanat oyuncusu Orhan Şimşekle anlaşmaya varan Mustafakemalpaşa Belediyespor gerçekleştirdiği transferlerle güçleniyor.

20192020 Futbol sezonunda Süper Amatör B grubunda mücadele edecek olan kırmızı şimşekler, kadrosuna kattığı önemli isimlerle şampiyonluk hesapları yapıyor. Yerli futbolcuların yanı sıra dış transferlerle dikkat çeken kırmızı lacivertli ekip sezonun ilk karşılaşmasında Çağlayanspor’a konuk olacak.

Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, takıma 2 takviye daha yaptıklarını belirterek, geçen sezon Bal Ligi tecrübesi bulunan futbolcularla kadronun daha da güçlendiğini söyledi.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:55

YATSI 20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.