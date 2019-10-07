Kahraman Gazi Polis Şahin Türkiye’nin gururu Gazi PÖH Murat Şahin: "Tedavim bittiğinde görevime dönmek istiyorum" AK Partili Milletvekillerinden kahraman polise ziyaret

Somali’de bombalı saldırı sonucu yaralanan ve Bursa'da tedavisi devam eden Özel Harekat Polisi Murat Şahin, "Tedavim bittiğinde görevime dönmek istiyorum" dedi.

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Dr Mustafa Esgin ve Refik Özen, gazi polisi tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti

Yaklaşık iki hafta önce Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türkiye Maarif Vakfı’na ait araca teröristlerce yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Bursalı Özel Harekat Polisi Murat Şahin, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Kahraman polisi ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen, hem geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de gazi polisle sohbet ettiler.

“Görevime dönmek istiyorum”

Yaşanan bombalı saldırıyı ve sonrasını anlatan Gazi polis Murat Şahin, yaşadıklarını, "Somali Mogadişu’daki okulumuzdan arkadaşların ihtiyaçları için dışarıya çıkmıştık. Öğretmenlerimizin güvenliğini sağlamak için ben de kendilerine eşlik ediyorum. İki öğretmenimiz ile birlikte market alışverişindeyken Somalili şoförümüzün ihmali neticesinde aracımıza bomba yerleştirildi. Araç, market önünden hareket ettikten 10 metre sonra akıllı bomba olarak bilinen uzaktan kumandayla bomba patlatıldı. Şükürler olsun ki hafif yarayla kurtuldum. Tedavim tamamlanıp sağlığıma yeniden kavuştuğumda görevime devam etmek istiyorum. Mesleğinde 27 yıl ülkemin her yerinde görev yaptıysam bundan sonra da vatan görevine devam etmek istiyorum” cümleleri ile anlattı.

"Türk Milleti'nin büyüklüğü burada"

Daha önce bir kez ameliyatını yaptığı kahraman Polis Murat Şahin’i ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, şunları söyledi: "Özel Hareket Polisi Murat Şahin kardeşimizin yıllar önce ameliyatını yapmam vesilesiyle tanıştım. Kendisi vatanperver sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ailesi Bursa’da yaşıyor. Yıllarca Özel Harekat Polisi olarak devletimize, milletimize hizmet etmiş bir kardeşimiz. Son 2 aydır Somali’de Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerini korumak amacıyla görev yapıyordu. Müessif bir olay neticesinde kendisi ve iki öğretmen yaralı olarak kurtuldular. Olay sonrası Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek Bursa Şehir Hastanesi’ne nakli gerçekleştirildi. Tedavisi halen devam ediyor. Bir kaç gün sonra bir ameliyat geçirerek. Fakat genel sağlık durumu iyi. Kendisinin de ifade ettiği gibi tedavisi bittiğinde vatan görevi, millet görevi neredeyse orada görevini yerine getirme kararlılığı ve dirayetini gösteriyor. Murat Şahin arkadaşımızın gösterdiği vatanperverlik bizim en büyük gurur kaynağımız. Türk milletinin büyüklüğü işte burada."

"Türkiye sınırlarımızdan ibaret değil”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, "Gönül coğrafyalarımızdan birisi olan Somali’de görevi esnasında bombalı saldırı sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Murat Şahin kardeşimizi Bursa Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettik. Kendisini sağlıklı görmek bizleri mutlu etti. İnşaallah en kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Kendisinin de ifade ettiği görevine kaldığı yerden devam etmesini biz de arzu ediyoruz. Türkiye’nin sadece Türkiye sınırlarından ibaret olmadığını defaatle ifade ediyoruz. Gönül coğrafyalarımızda görev yapan tüm kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

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