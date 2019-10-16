Bursa’da şap karantinası Telef olan 200 kuzuda şap hastalığı tespit edildi Telef olan kuzuların bulunduğu ağıllar başta olmak üzere köy şap karantinasına alındı Yenişehir ilçe merkezindeki hayvan pazarı da 21 gün süreyle kapatıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ölen 200’den fazla kuzuda şap hastalığı tespit edildi. İstanbul’dan gelen ekibin ağılda toplanan kuzularda yaptığı otopsinin ardından hayvanlarda şap hastalığı olduğu belirlendi. Gerekli bilgilendirmenin yapılmasının ardından Karacaali köyü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından şap karantinasına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yenişehir ilçesi Karacaali köyünde meydana geldi. 20 gün önce doğum yapan koyunların kuzuları ölmeye başladı. Her gün yaklaşık 30 kuzunun öldüğünü gören köylüler, İl Tarım Müdürlüğüne ve Uludağ Üniversitesine başvurdu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde İstanbul’dan gelen uzman ekip, ahırda yaptığı incelemenin ardından ölen koyunları ahırda otopsi yaptı. Sağlam koyunlardan da kan örneği alındı.



Kuzular şap hastalığından ölmüş

Ankara ve İstanbul’da alınan örnekler üzerinde yapılan tahlillerden kuzularda şap hastalığı olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hastalığın görüldüğü tüm ağıllar ilaçlanarak köy şap karantinasına alındı. Ayrıca köye 10 kilometre mesafeden daha yakın olduğu için ilçe merkezindeki hayvan pazarı da 21 gün geçici süreyle kapatıldı. Köyde bulunan tüm hayvanlar görevliler tarafından tek tek aşılanırken köy girişine karantina tabelası asıldı. Ayrıca vatandaşlar da temizliklerine özen göstermeleri hususunda uyarıldı. Karantina uygulamasının 21 gün süreceği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Karacaali köyü muhtarı Murat Üzmez, “Aniden başlayan kuzu ölümleri halen devam ediyordu. Şu ana kadar köyümüzde 200’den fazla kuzu öldü. Bursa Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanımız Yıldırım Oran, İstanbul Pendik Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, İl Tarım Müdürlüğü dahil olmak üzere birçok yerden yetkiliyi köyümüze getirdi. Son olarak Başkanımız ölen kuzulardan 3 tanesini alarak Ankara’ya tahlile gitti. Çıkan tahliller sonunda bu sabah tarafıma kuzuların ölüm sebebinin şap hastalığı olduğu açıklandı” dedi.

Köyde şap hastalığıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin ve önlemlerin alındığını belirten Üzmez, “Şap aşılarımızı köyde bulunan bütün hayvanlara yaptırdık. Köyümüz karantina altına alındı. Rabbim böyle durumları kimseye yaşatmasın. Hastalıklar sürecinde bizlerle yakından ilgilenen birlik başkanımıza ve yetkililere köyüm adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzuları ölen köylü Mehmet Emin Turgut ise, “Geçen hafta Pazar günü 2 kuzum öldü, akşamüzeri 2 tane daha öldü gece ise 3 tane öldü. Bunun üzerine dernek başkanını aradım sonra kuzuları laboratuvara götürdük. Fakat kuzularımızın ölümü devam etti. Şu anda toplamda 80 kuzum öldü. 120 130 koyunumuz doğurdu. 80 kuzumuz gittikten sonra damızlık sürümüz şu anda felç” dedi.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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