Yalçın Koşukavak: "Olmak yolunda güvenli bir şekilde ilerliyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin başka dinamikleri olduğunu ifade ederek, "O yüzden her fırsatta söylüyorum yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeşilbeyazlı takımın Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. En son oynanan Ümraniyespor müsabakasını değerlendiren Koşukavak, "Geriye düştüğünüz zaman oyunu riske ederek oynamak zorundasınız. Daha çok risk alarak oynuyor, daha fazla kalabalık olarak ön tarafa gidiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman çok ciddi kontra ataklar yiyor, tehdit ediliyorsunuz. Kolay değil tabii ki, skor 20 olsa umutlar tamamen tükenir. 10’ı sürdürmek gerekiyor, golü bulursanız maça ortak oluyorsunuz. Bir de 10 kişi kalıyorsunuz. Bizim adımıza her şey çok zordu ama son bölümde dizilişte kimsenin dikkatini çekmedi birçok takım 10 kişi kaldığı zaman genelde 441 oynar, oyunu riske ettim 432 oynadım. 21 öne geçince, Ramazan Keskin’i oyuna alınca alanları kapatıp skoru oynamak adına 441’e döndüm. O şartlarda maçı kazanmak çok değerli ve kıymetliydi” dedi.



"Geldiğim günden bu yana ideal bir kadro ile antrenman yapmadım"

İstanbulspor maçı ile ilgili konuşan Koşukavak, "Daha önce İstanbulspor'da 3 sezon çalıştım. Sahaya çıkan, oynayan oyunculardan 5 yıllık, 6 yıllık oyuncular var. Ortalaması 33.5 senedir bir arada oynayan bir kadro ve benim bıraktığım zamandan beridir oyun planları var. Kolay bir maç değil. Bu lig zaten kolay değil, ligin zor olduğunu söylemiştim. Akhisarspor’u yendikten sonra ilerleyen haftalarda Akhisarspor’u görürsünüz demiştim, Akhisarspor bugün itibariyle lider. Bu ligin başka dinamikleri var. O yüzden her fırsatta söylüyorum yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Geldiğim günden beridir ideal bir kadro ile antrenman yapamadım, maç kadrosu yazamadım. Ya antrenman seviyesi düşüktük sonradan gelenlerin, ya da sakatlıklar yaşadık” diye konuştu.



"İtirazdan görülen kartların doğru olmadığını düşünüyorum"

Takımın agresifliğine yönelik gelen soruyu da cevap veren Koşukavak, “Oyuncularıma eksilmememiz gerektiğini ifade ettim. Görülen sarı kartlar neyden görülmüş ona bakmak lazım. İtirazdan görülüyorsa, o takım ruhundan değil biraz sorumsuzluk diye söylenebilir. Böyle birkaç tane kart var, böyle kart gören oyuncularıma uyarılarda bulundum. Yine uyarılarda bulunacağım oyuncular var. Bursaspor taraftarının tribünlerden sahaya enerjisi geliyor. O karakteri göstermek gerek. O mücadeleyi göstermek gerek, mücadeleden görülen sarı kartlara bir şey diyemiyorum ama itirazdan görülen kartların doğru olmadığını düşünüyorum” diye cevapladı.



"Skor almanız gerekiyor"

Takım savunmasının sorulması üzerine Koşukavak, “Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında skoru aldıktan sonra çok ciddi alan savunması yaptık, topu rakibe verip hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Ama oyunu riske etmeniz gerekiyor. Hedefli bir takımsınız, skor almanız gerekiyor. Bu kolay olmuyor. Ümraniyespor golü bulmadan önce de kontra atak planlıyordu, golü bulduktan sonra daha avantajlı hale geçtiler. Siz de oyunun hücum tarafını oynamak için biraz savunmadan fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. Tüm dünya liglerinde bu böyle. Şampiyonluğa oynayan takımlar oyunun ofansif tarafını daha fazla oynuyor. Gol yediysek de bir kişi yemiyor, gol attıysak da bir kişi atmıyor. O açıdan takım savunmasında biraz daha hücuma çalıştığımız gibi savunmaya da çalışıyoruz, biraz daha vakit ayırabiliriz. Ligin boyu kısaldıkça takımın o yönünü güçlendirmek gerekebilir” şeklinde cevapladı.

