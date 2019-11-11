Medicana’dan minik sporculara beslenme semineri

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tugba Küçük tarafindan Timsaha Futbol Okulu öğrencilerine ‘’ Sporcu Çocuklarda Doğru Beslenme’’ ile ilgili seminer düzenlendi.

9 Kasim Cumartesi günü saat 11.00 da Timsaha Özlüce Spor Tesislerinde düzenlenen seminerde konuşan diyetisyen Tuğba Küçük, “Spor yapan çocuk ve gençlerin hem büyümelerini sağlamak, hem de sporda iyi bir performans gösterebilmeleri için düzgün beslenmeleri çok hayati önem taşır. Genç sporcular hangi gıdaların enerji açısından daha iyi olduğunu çok iyi bilmek zorundadırlar.Bazı gıdalar ne zaman yenmeli?Bir aktivite sırasında nasıl ve ne zaman yenmeli? Etkinlik sonrası kaybedilen enerjiyi geri almak için ne yemeli? Hem büyüme hem de yapılan spor aktivitesi için gerekli enerjiyi alabilmek için protein, karbonhidrat ve yağ gibi besin öğeleri ile vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde içeren bir beslenme çok önemlidir’’ dedi.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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