Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, avcılar tarafından 316 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu.

İnegöl ilçesi Eskibahçekaya Mahallesi'ndeki ekili tarlalara zarar veren yaban domuzları mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Domuzlar nedeniyle çaresiz kalan mahalle sakinleri, avcılardan destek istedi. Bunun üzerine avcılar Sinan Aslan ve Murat Özcan, mahalle yakınında bulunan ormanlık alanda yaban domuzu avladı. 316 kilo ağırlığında olan domuzu vuran avcılar, bu zamana kadar bu kadar büyük bir domuz ile karşılaşmadıklarını söylediler. Avcı Sinan Aslan, ''Yıllardır avcılık yapıyorum. Fakat böyle bir domuz görmedim. Mahalle sakinlerinin tarım arazilerine zarar verdiği için biz de onu vurmak zorunda kaldık" dedi.



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