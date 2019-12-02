Otomobilin altında 700 metre sürüklenen genç kadının kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa'nın İznik ilçesinde yeni evli kadının otomobilin altında 700 metre sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesinde meydana geldi. 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Osman A'nın kullandığı 16 AFE 272 motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı. Hızını kesmeyen otomobil, genç kadını tam 700 metre sürükledi. Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü. Merve A. ile Osman A.'nın iki ay önce evlendikleri öğrenildi.

Kamera kayıtlarında, eşi Osman Arslan'ın (25) kullandığı 16 AFE 272 plakalı motositin arkasında oturan Merve Arslan'ın (23), saat 23.13 sıralarında Kılıçaslan Caddesinde ilerlediği görülüyor. 16 H 8712 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen F.A, hız kesmeden talihsiz kadını sürükleyip ara sokakta kaybolurken, kazayı gören vatandaşlar da otomobilin ararkasından koşuyor.

BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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