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Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler üniversiteye hizmet edecek

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin üniversitede yürütülen faaliyetlerde görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler üniversiteye hizmet edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin üniversitede yürütülen faaliyetlerde görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 105/A maddesi gereğince haklarında kamu yararına ücretsiz çalıştırma yaptırımı uygulanacak olan hükümlüler, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde çalıştırılacak. Hükümlülerin cezalarını üniversitedeki işlerde çekmelerini içeren protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen arasında imzalandı.
Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kamu faaliyetlerinde çalıştırılma cezası alan hükümlülerin üniversitede çalıştırılmasının kendileri açısından da büyük bir kolaylık sağlayacağını kaydetti. Türkiye’nin en büyük fizikî alana sahip üniversitelerinden birisi olduklarını aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Merkez kampüsümüzün yanı sıra farklı ilçelerde de kampüslerimiz ve meslek yüksekokullarımız bulunuyor. Burada bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken, diğer yandan da bakım, onarım, tâdilat ve tesisat konusunda destek alma ihtiyacımız doğuyor. Kamu yararına çalıştırılma cezası alan hükümlü kardeşlerimiz bizlere bu konuda yardım edecek ve cezalarını en faydalı şekilde çekmiş olacaklar. Protokolün imzalanmasında ve bizlere bu desteğin sağlanmasında emekleri bulunan Cumhuriyet Başsavcımız Gökhan Şen ve bütün başsavcılık çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ise hükümlülerin ıslâhı ve yeniden topluma kazandırılması noktasında faydalı projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını vurguladı. Protokolün son derece hayırlı bir amaca hizmet edeceğine inandığının altını çizen Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, “İnşallah güzel neticeler alacağız. Bu protokol ile bir yandan hükümlülerimiz cezalarını üniversitenin hizmetinde çalışarak çekerken, diğer yandan da üniversitemizin aksayan bir takım rutin işlerinin daha hızlı çözülmesine yardımcı olacağız. Her iki taraf için de hayırlı bir anlaşma olduğuna inanıyorum. İnşallah beklediğimiz ve temenni ettiğimiz sonuçlara ulaşacağız” dedi.
Rektörlükte gerçekleştirilen protokol imza töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Genel Sekreteri Osman Dikmen ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler de hazır bulundu.

BURSA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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