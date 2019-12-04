Kestiği odun kafasına isabet etti

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesinde bulunan odunları kesen yaşlı adam, odunlardan birinin fırlayarak başına isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı.

56 yaşındaki Ahmet Ç, kışlık için evin bahçesinde odun kesmeye başladı. Kestiği odunlardan biri fırlayarak kafasına isabet etti. Yere yığılan talihsiz adam yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bu sırada sağlık ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine yola çıkan 112 ekipleri yaralanan Ahmet Ç'yi yolda özel araçtan alıp hastaneye götürdü. Şahıs hastanede tedavi altına alındı.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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