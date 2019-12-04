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Kayıp dağcılarla ilgili Bursa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı

İHA

Uludağ'da aranan 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada hava durumuna göre arama faaliyetlerinin devam edeceği vurgulanırken, 4 AKUT personelinin de şartlarından dolayı geceyi bölgede geçirdiği belirtildi.

Kayıp dağcılarla ilgili Bursa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı

Uludağ’da aranan 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada hava durumuna göre arama faaliyetlerinin devam edeceği vurgulanırken, 4 AKUT personelinin de şartlarından dolayı geceyi bölgede geçirdiği belirtildi.
Uludağ’da aranan 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği'nin yazılı açıklaması şöyle: “1 Aralık'ta Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak 3 Aralık günü saat 23.00'den itibaren kar yağışı devam etmekte olup, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimdir. 4 Aralık 2019 günü saat 07.00 itibariyle Uludağ bölgesinde hava kapalı ve sisli olduğundan, arama faaliyetine katılan 1 JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 2 helikopter, hava durumuna göre yapılacak değerlendirme sonucunda faaliyetine devam edecektir. Karadan arama ve kurtarmaya katılan toplam 259 kurtarma personeli ile iki dağcıyı arama çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hava şartlarının müsaade ettiği durumlarda devam edilmektedir” denildi.

Geceyi bölgede geçirdiler
Bir diğer açıklamada ise, “1 Aralık tarihinde Uludağ’da kaybolan iki dağcıyı bulmak üzere arama faaliyetlerine katılan 4 kişilik AKUT personeli Gölçukuru Yaylası yakınlarında bölgenin sarp olması ve öngörülemeyen durum dolayısıyla 3 ve 4 Aralık gecesini çadır kurarak bu bölgede geçiren AKUT personeline bölgeye giden AFAD, JAK, ANDA, AKUT ekipleri tarafından 4 Aralık tarihinde saat 16.00 da ulaşılmış ve bulundukları mevkiden alınarak güvenli bir şekilde geri dönüşlerine başlanılmıştır. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat içerisinde araçların bulunduğu bölgeye intikalleri sağlanacaktır” denildi.

BURSA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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