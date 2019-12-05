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Helikopterler Uludağ'da indirme yapıyor Uludağ'da kayıp dağcılar için yürütülen arama faaliyetleri ...

İHA

Bursa Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için 4 gündür aralıksız devam eden arama çalışmaları, terör operasyonlarını aratmıyor. Helikopterler, timler halindeki arama kurtarma ekiplerini Uludağ'ın zirvesindeki değişik bölgelere bırakılıp geri geliyor. Öte yandan, Siirt'ten gelen 2 termal görüşe sahip uçak da gece gündüz arama faaliyetlerine katılıyor.

Helikopterler Uludağ'da indirme yapıyor Uludağ'da kayıp dağcılar için yürütülen arama faaliyetleri terör operasyonlarını aratmıyor Siirt'ten gelen 2 termal görüşe sahip uçak da gece gündüz arama faaliyetlerine katılıyor

Bursa Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için 4 gündür aralıksız devam eden arama çalışmaları, terör operasyonlarını aratmıyor. Helikopterler, timler halindeki arama kurtarma ekiplerini Uludağ'ın zirvesindeki değişik bölgelere bırakılıp geri geliyor. Öte yandan, Siirt'ten gelen 2 termal görüşe sahip uçak da gece gündüz arama faaliyetlerine katılıyor.
1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine whatsapptan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz Buraya Gidiyoruz" diyen iki amatör dağcı oteller Bölgesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasına ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.
Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp dağcıları bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde havadan arama tekrar başladı
Yaklaşık 94 saattir devam eden arama kurtarma faaliyetinin 4. gününde Uludağ’ın güney yamaçlarına ağırlık veriliyor. Geçen 72 saatin ardından resmi olarak son bulan arama kurtarma faaliyetleri kayıp dağcıların ailelerinin Bursa Valiliği ve Jandarma Komutanlığına yaptıkları müracaatın ardından İçişleri Bakanlığı talimatıyla 3 gün daha uzatıldı. Ailenin müracaatına göre 3’er gün daha uzatılacağı öğrenildi. Aramaların ilk günününden bu yana bölgede Bursa Valisi Yakup Canbolat başta olmak üzere 260’ı Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma görevlisi olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gazetecilerle birlikte alanda yaklaşık 350 kişi bulunuyor.
Uludağ’ın aniden değişen sert hava koşullarına, yoğun sise ve araziye rağmen vadilerin en derin noktasına kadar iple inerek dere yataklarını araştıran JAK ekipleri 4 gündür arazide kayıp dağcıları arıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi işi bilen dağcılardan da arama çalışmalarında istifade ediyor. Bu sabah itibariyle güneşin yüzünü gösterdiği Uludağ'da arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Hem havadan hem de karadan sis basmadan arama faaliyetlerine hız veren ekipler 4 koldan arama faaliyetlerine başlamış durumda. Bölgeye giden bir askeri helikopter, oteller bölgesinden aldığı JÖH ve AFAD ekiplerini göller bölgesine götürüp bıraktı. Ekipler yerden arama çalışması yürütürken, 2 ayrı helikopterde görüş mesafesinin iyi olması sebebiyle havadan arama yapıyor. Ayrıca 2. Oteller Bölgesi'nin üst tarafı ve Volfram Madeni'nin olduğu bölgede de diğer arama kurtarma ekipleri arama yapıyor.
Öte yandan, Siirt'ten gelen 2 termal görüşe sahip uçak da gece gündüz arama faaliyetlerine katılıyor.

BURSA

05 Aralık 2019 Perşembe

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