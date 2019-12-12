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Bursa'da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ahmet Erdin K. idaresindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon, petrol istasyonuna dönmek istediği sırada, aynı istikamette seyreden Yusuf Çelik (42) isimli elektrikli bisiklet sürücüsünü fark etmeyince altına aldı. Yola devam eden kamyon sürücüsünü petrol istasyonundaki çalışanlar uyardı. Daha sonra duran sürücü yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Yusuf Çelik'i İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Çelik yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Çelik (42) öğle namazına müteakip Çimen Caminde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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