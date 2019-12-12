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Taşınmaz ticareti yetki belgesinde süre uzatıldı

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, bugün yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 05 Haziran 2018 tarihinden önce kurulmuş, vergi ve oda kaydı bulunan taşınmaz ticareti yapan işletmelerin Yetki Belgesi başvurularında son tarihin 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, bugün yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 05 Haziran 2018 tarihinden önce kurulmuş, vergi ve oda kaydı bulunan taşınmaz ticareti yapan işletmelerin Yetki Belgesi başvurularında son tarihin 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” gereğince, emlak komisyoncularının faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’nın “Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi” üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurarak 5 Aralık 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları zorunlu kılınmıştı. Yapılan son düzenlemeye göre, 05 Haziran 2018 tarihinden önce kurulmuş olup vergi ve oda kaydı bulunan emlak komisyoncularıiçin son başvuru tarihi 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatıldı.
“Emlakçıların mağduriyet yaşamasını istemiyoruz”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “05 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” gereği emlakçılara bazı zorunluluklar getirilmişti. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairesi ve meslek odası kaydı bulunan işletmelerimiz için lise diploması, işyerinin metrekare büyüklüğü ve Halk Eğitim Merkezinden emlakçılık kurs belgesi alanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluklarında muafiyet sağlanmıştı. 5 Aralık 2019 tarihinde sona eren bu yönetmeliğe uyum sürecinden yararlanamayan emlakçılarımız için yapılan yeni düzenleme ile son tarih 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmıştır. Şartları taşıyan ve muafiyetlerden faydalanmak isteyen emlakçı üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için en kısa sürede Ticaret İl Müdürlüklerine başvurularını gerçekleştirmelerini hatırlatıyoruz. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra kurulan işletmelerimiz için ise yetki belgesi alma zorunluluğu aynı şekilde devam etmektedir” dedi.

BURSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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