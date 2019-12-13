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Rasim Topuz: "Bursa sağlık turizmi açısından çok önemli bir bölgedir" Prof. Dr. Nadir Şener: ...

İHA

Acıbadem Bursa Hastanesi, bir araya geldiği basın mensuplarına modern yaşamın getirmiş olduğu sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

Rasim Topuz: "Bursa sağlık turizmi açısından çok önemli bir bölgedir" Prof. Dr. Nadir Şener: ""Seksek, ip atlamak, beş taş, ve çelik çomak oyunları bitti. İskelet sistemi olumsuz etkilendi"

Acıbadem Bursa Hastanesi, bir araya geldiği basın mensuplarına modern yaşamın getirmiş olduğu sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.
Acıbadem Bursa Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Acıbadem Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Fuat Güven, Acıbadem Hastanesi Pazarlama, İletişim ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, Acıbadem Bursa Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, Beslenme ve Diyet Uzmanı Petek Arı Turacı ve çok sayıda basın mensubu yer aldı. Sağlık olmazsa hiçbir şeyin anlamının ve değerinin olmadığını ifade eden Rasim Topuz, “Bunu kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu, Türkiye’de ve dünyada yanında hastane yazmayan nadir sağlık gruplarından birisidir. Önleyici ve koruyucu sağlık anlamında kişilerin hastalanmadan sağlıklarını koruyacak şekilde yaşamaları beslenmelerini teşvik etmeye onları eğitmeye destek olmaya çalışıyoruz. Bütün altyapımız da bunu göre kurguluyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu, 1991 yılında başladığı sağlık yolculuğuna bugün 2019 yılında 4 ülkede 21 hastane 14 tıp merkeziyle çok büyük sağlık turizmi altyapısıyla hem Türkiye’de hem de bölge coğrafyalarda en büyük sağlık grubu haline gelmiştir. Son 3 yılda sağlık hizmet ihracatında Türkiye şampiyonuyuz” dedi.

"Bursa sağlık turizmi açısından çok önemli bir bölgedir"
Acıbadem Sağlık Grubu olarak 300 kişilik 30 farklı ülkeden sağlık turizmiyle uğraşan 100’ün üzerinde personelle çalıştıklarını belirten Topuz, "Bursa’daki turizm ve otel firma sahipleriyle yaptığımız toplantıda Bursa’nın önemli bir merkez olduğunu, İstanbul’dan Bursa’ya özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yabancı hastaları buraya getirmek istediğimizden bahsettik. Bir turistin sağlığı, bir de sağlık turizmi var. Bursa konumu itibariyle önemli sağlık destinasyonlarından bir tanesidir. Biz de Acıbadem olarak önümüzdeki dönemde daha fazla hastayı Bursa’ya getirmenin arayışı içindeyiz. Şu anda Fildişi Sahilleri, Özbekistan, Türki cumhuriyetlerinden hastalar gelmeye başladı. Sadece hastalar değil yanındakileri geliyorlar. Bursa ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor olacağız” diye konuştu.
"Seksek, ip atlamak, beş taş, ve çelik çomak oyunları bitti. İskelet sistemi olumsuz etkilendi"
Modern tıbbın sivrisineklerle uğraştığını bataklıkla uğraşmadığını ifade eden Prof. Dr. Nadir Şener, “Modern hayat, iskelet sistemi sağlığımızı olumsuz etkiledi. Dünyada obeziteden sonra en büyük toplum sağlığı sorunu modern hayat ve bununla birlikte gelen hareketsizlik yani iskelet sistemi sorunudur. Beynin vücutla bağlantı kurması doğumla başlıyor. Çocuk günlük hayatı yaşadıkça beyin vücuda reaksiyon vermeye başlıyor. 60 yaşında bu yetenek giderek bozuluyor. Yaşlı insanlarda düşmeler 30 ile 65 yaş arasında yüzde 30 daha fazla. Hastalıklara maruz bırakıyor. Beyin vücutla tanışıp reaksiyon vermeyi çocuklukta öğreniyor yaşlılıkta kaybediyor. Çocukluk oyunları zannediyorsunuz ki oyun. Tüm toplumlarda beyin vücut koordinasyonunu sağlamak için geliştirdiği fizik tedavi egzersizidir. Seksek oynamak, ip atlamak, beş taş oynamak ve çelik çomak. Vücudun beyinle koordinasyonunu egzersizini sağlamaktadır. Daha sonra bunun korunması için halk oyunları dans folklor gibi aktiviteler yer almaktadır. Halk oyunları sadece eğlenmek amaçlı değil, bedensel kapasiteyi korumak amaçlıdır. Modern hayatta. Bütün gün okula gidiyor. Eve geldiğinde ise televizyon, bilgisayar ve ödev yapıp yatıyor. Çocukluk oyunları bitti. Bu kuşağın çocukları beştaş seksek ip atlamayı bilmiyor. Beynin vücutla koordinasyonu bozulmaya başlıyor” şeklinde konuştu.
Modern hayatın hediye ettiği hareketsiz yaşam yaşlılığı da ciddi manada tehdit ettiğini belirten Şener, “Denge duyumuzu, beyin vücut koordinasyonunu bozduğu için. Dengemizi korumak, düşme ya da ters harekette vücudumuzu korumak için güçlü kaslara dengeli çalışan kaslara ihtiyacımız var. Hareket kemik sağlığı için de önemli. Kemik sağılığını korumak için bir şeyler alıyorsanız kemiğinize yerleşmesi için Kemiği hareketle sağlamlaştıracağız. Kemik sağlığı vücudumuzun nefes alması için önemli. Ritmik tempolu hareket gerekiyor. Kas hareketi gerekiyor. Kalp kanı pompalıyor. Ama kanın geri dönüşü kasların hareketiyle oluyor” dedi.
Hayatlar değiştiği için hastalıklarında değiştiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Petek Arı Turacı, “20 yıl önceki insan yok. Kuralları ve kaideleri doğru koymamız lazım. Değişmemiz lazım. Uyku düzeni bozuk olan insanların zayıflamaları ya da sağlıklarını korumalarında sıkıntı var. Sıvı alımı çok önemlidir. İçtiğiniz bir kahve çayın üzerine su içmelisiniz. İdrarınızı takip edin. İdrarınız koyu ise yandınız. Sarı ise eksik içiyorsunuz. İdrarı takip etmek en güvenlisidir. Bunu düzenli yaptığınızda en az 11,5 kilo vermiş olursunuz. Vücudumuzu sadece yağ oluşturmuyor. Rutin hayatı doğru kullanmak. Herkesin mazereti var. Beden sağlığı iyi olan işinde başarılı olur. Sosyal medya üzerinden bilim olmaz. Hiçbir şey paylaşmam. Nere ulaştığını bilmiyorum. Karşılıklı iletişimde bunlar çok önemlidir” diye konuştu.
Gerçekleşen toplantıda uygulamalı olarak da katılımcılara egzersizler yaptırıldı.

BURSA

13 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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